В Индиане казнили Джеффри Вайсгайта — The Guardian

В американском штате Индиана казнили 50-летнего Джеффри Вайсгайта. Его смерть констатировали в 00:45 в тюрьме штата в Мичиган-Сити, сообщила представительница Департамента исполнения наказаний Индианы Ноэль Расселл. По ее словам, последних слов он не произнес, пишет The Guardian.

Дело Вайсгайта

Вайсгайт признал, что в 2010 году убил двоих детей своей девушки во время пожара в доме неподалеку от Эвансвилла. Он просил губернатора Индианы Майка Брауна заменить смертный приговор на пожизненное заключение, однако губернатор отклонил ходатайство о помиловании.

Адвокаты Вайсгайта также безуспешно просили разрешить ему пройти обследование мозга из-за травм головы и проблем с психическим здоровьем. Последнее возражение защиты касалось препаратов для смертельной инъекции, приобретенных в аптеке, которая должна была предстать перед дисциплинарным слушанием фармацевтического совета Индианы на следующей неделе.

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Запланированные казни во Флориде и Алабаме

В тот же день во Флориде и Алабаме планировали провести еще по одной казни путем смертельной инъекции. Во Флориде должны были казнить 64-летнего Джесси Гуардадо, осужденного за смертельное ножевое ранение 75-летней женщины в ее доме в округе Уолтон в 2004 году. После нападения он забрал ее шкатулку с украшениями, 80 долларов и другие ценные вещи, чтобы купить наркотики. Суд отклонил его апелляцию.

В Алабаме планировали казнить 54-летнего Майкла Тейлора. В 1991 году, когда ему было 19 лет, он металлическим прутом забил до смерти двух человек в возрасте 83 и 79 лет во время ограбления их дома в Гадсдене. Судья признал метод казни азотом неконституционным, поэтому штат решил применить смертельную инъекцию. Защитники Тейлора возражали против изменения метода, поскольку несколько лет назад он выбрал казнь азотом.

Количество казней в США

Если бы казнь во Флориде была проведена, она стала бы 19-й в штате с начала года и повторила бы рекорд 2025 года. К тому моменту Флорида уже провела более половины из 32 казней, осуществленных в США с начала года. Смертная казнь в стране оказалась под усиленным вниманием после неудачной казни Кристи Пайк в Теннесси в сентябре: она выжила после двух больших доз пентобарбитала. В то же время суды отклонили попытки остановить другие исполнения смертных приговоров.

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