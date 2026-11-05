印第安纳州处决杰弗里·魏斯海特 — 《卫报》

美国印第安纳州处决了50岁的杰弗里·魏斯海特。印第安纳州惩教部门发言人诺埃尔·拉塞尔表示，他于00:45在密歇根城的州立监狱被宣告死亡。她称，他没有发表临终遗言，《卫报》报道。

魏斯海特案

魏斯海特承认，他于2010年在埃文斯维尔附近的一场房屋火灾中杀害了女友的两名孩子。他请求印第安纳州州长迈克·布朗将死刑改判为终身监禁，但州长驳回了宽赦申请。

魏斯海特的律师还曾要求允许他因头部受伤和心理健康问题接受脑部检查，但未获成功。辩方最后的异议涉及用于致命注射的药物，这些药物购自一家原定于次周接受印第安纳州药剂委员会纪律听证的药房。

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佛罗里达州和阿拉巴马州计划执行的死刑

同一天，佛罗里达州和阿拉巴马州还各计划执行一例致命注射死刑。在佛罗里达州，64岁的杰西·瓜尔达多原定被处决。他因2004年在沃尔顿县一名75岁女性家中将其刺死而被定罪。袭击后，他拿走了她的珠宝盒、80美元和其他贵重物品，以购买毒品。法院驳回了他的上诉。

在阿拉巴马州，54岁的迈克尔·泰勒原定被处决。1991年，当时19岁的他在加兹登抢劫两名受害者的住宅时，用金属棍将两名分别为83岁和79岁的人殴打致死。法官认定以氮气执行死刑的方法违宪，因此该州决定采用致命注射。泰勒的辩护律师反对改变执行方式，因为他几年前曾选择以氮气执行死刑。

美国的死刑执行数量

如果佛罗里达州的处决得以执行，这将是该州年初以来第19例处决，并将追平2025年的纪录。当时，佛罗里达州已经执行了美国年初以来32例处决中的一半以上。9月田纳西州对克里斯蒂·派克的处决失败后，美国的死刑问题受到更密切关注：她在接受两大剂戊巴比妥后幸存。与此同时，法院驳回了阻止其他死刑执行的尝试。

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