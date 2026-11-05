BT裁员近8000人——《卫报》

英国电信集团BT自3月底以来已裁减7,731名员工，在不计入国际业务的情况下将员工人数降至9万人。《卫报》报道。该公司的国际部门计划被拆分为与美国电信公司Verizon成立的合资企业。

两年前，BT包括承包商在内的员工总数约为13万人。裁员最多的是负责建设光纤网络的Openreach部门，因为其网络铺设速度正在放缓。裁员也是一项计划的组成部分，该计划旨在到2030年削减数十亿英镑成本。

利润与节省成本目标

截至9月底的六个月内，BT税前利润增长12%，达到11亿英镑。周四早盘交易中，该公司在伦敦上市的股价上涨6%，达到五年来的最高水平。

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BT首席执行官艾莉森·柯克比于2024年2月上任，她今年表示，公司已将削减成本目标从到2029年削减30亿英镑上调至到2030年削减37亿英镑。该公司预计，到本十年末其员工人数将为7.5万至8万人。BT在2023年表示，引入人工智能可能导致约1万个等效岗位被裁减。

网络与TalkTalk交易

BT向投资者表示，对Openreach全光纤网络的需求创下纪录，该网络已覆盖2,410万户家庭。公司计划在年底前将这一数字提高至2,500万户。根据Enders Analysis的估计，BT是英国最大的宽带互联网供应商，市场份额约为30%。

柯克比还主导了以4亿英镑收购较小竞争对手TalkTalk的交易。由于该交易仍在接受监管审查，她没有披露有关该业务的计划。TalkTalk约有900名员工，这笔交易确保向250万户家庭以及包括医院和学校在内的重要公共机构提供电信服务。

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