BT zwolniło prawie 8 tys. pracowników — The Guardian

Brytyjska grupa telekomunikacyjna BT od końca marca zwolniła 7 731 pracowników, zmniejszając zatrudnienie do 90 tys. osób, nie licząc działalności międzynarodowej. Informuje o tym The Guardian. Międzynarodowy dział firmy ma zostać wydzielony do wspólnego przedsięwzięcia z amerykańską firmą telekomunikacyjną Verizon.

Dwa lata temu całkowite zatrudnienie w BT, wraz z wykonawcami, wynosiło około 130 tys. osób. Najwięcej zwolnień dotknęło dział Openreach, który rozbudowuje sieć światłowodową, ponieważ tempo jej wdrażania spowalnia. Zwolnienia są również częścią programu mającego obniżyć koszty o miliardy funtów do 2030 roku.

Zysk i cele oszczędnościowe

W ciągu sześciu miesięcy do końca września zysk BT przed opodatkowaniem wzrósł o 12%, do 1,1 mld funtów szterlingów. Podczas porannego handlu w czwartek akcje spółki notowane w Londynie rosły o 6%, osiągając najwyższy poziom od pięciu lat.

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Dyrektorka generalna BT Allison Kirkby, która objęła stanowisko w lutym 2024 roku, oświadczyła w tym roku, że cel redukcji kosztów podniesiono z 3 mld funtów do 2029 roku do 3,7 mld funtów do 2030 roku. Firma oczekuje, że pod koniec dekady jej zatrudnienie wyniesie od 75 tys. do 80 tys. pracowników. W 2023 roku BT informowało, że wdrożenie sztucznej inteligencji może doprowadzić do likwidacji około 10 tys. ekwiwalentnych stanowisk.

Sieć i umowa z TalkTalk

BT poinformowało inwestorów o rekordowym popycie na pełnoświatłowodową sieć Openreach, która obejmuje już 24,1 mln gospodarstw domowych. Firma planuje zwiększyć tę liczbę do 25 mln do końca roku. Według Enders Analysis BT jest największym dostawcą szerokopasmowego internetu w Wielkiej Brytanii, z udziałem w rynku wynoszącym około 30%.

Kirkby nadzorowała również transakcję przejęcia mniejszego konkurenta TalkTalk za 400 mln funtów. Nie ujawniła planów dotyczących tego biznesu, ponieważ transakcja nadal jest przedmiotem kontroli regulacyjnej. TalkTalk zatrudnia około 900 osób, a transakcja zapewniła świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz ważnych instytucji publicznych, w tym szpitali i szkół.

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