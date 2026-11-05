W ZEA od 1 stycznia mają wejść w życie przepisy zakazujące kierowcom przebywania za kierownicą dłużej niż dziewięć godzin na dobę. Nowe ograniczenia mogą znacząco zmienić pracę taksówkarzy, kurierów i kierowców ciężarówek, dla których 12-godzinne zmiany były dotąd powszechne, informuje The National.

Bezpieczeństwo i kontrola

Thomas Edelmann, założyciel i dyrektor zarządzający Road Safety UAE, uznał nowe przepisy za korzystne dla kierowców i innych uczestników ruchu. Jego zdaniem kluczowe dla ich egzekwowania będą tachografy — urządzenia rejestrujące przebytą odległość, prędkość i czas prowadzenia pojazdu. Niektórzy przewoźnicy towarowi w krajach Zatoki Perskiej już dobrowolnie zainstalowali takie urządzenia do monitorowania swoich flot.

Joseph Salem, szef praktyki podróży, transportu i hotelarstwa w dubajskiej firmie konsultingowej Arthur D Little, uważa, że ograniczenie zwiększy bezpieczeństwo, ponieważ zmęczenie pogarsza szybkość reakcji. Według niego największy efekt jest możliwy w transporcie ciężkim. W 2022 roku w ZEA odnotowano 208 wypadków z udziałem pojazdów ciężarowych, w 2023 roku — 271, w 2024 roku — 332, a w 2025 roku — 325.

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Salem zaznaczył również, że technologie cyfrowe mogą pomóc w monitorowaniu przestrzegania nowego limitu. Jednocześnie podkreślił potrzebę uniknięcia luk, które pozwalałyby kierowcom obchodzić wymogi poprzez przechodzenie między różnymi aplikacjami elektronicznymi. Jego zdaniem odpowiedzialność za przestrzeganie ograniczeń powinni ponosić nie tylko sami kierowcy, lecz także pracodawcy.

Wpływ na dochody kierowców

Ekspert ostrzegł, że nowe wymogi mogą zmniejszyć zarobki kierowców otrzymujących wynagrodzenie prowizyjne i zarabiających więcej podczas dłuższych zmian. Może to również wpłynąć na plany biznesowe i rentowność firm transportowych, których pojazdy obecnie pracują w trybie 12-godzinnym. Uważa on, że firmy będą musiały zmienić modele wynagrodzeń lub zaproponować kierowcom inną rekompensatę.

Iuliana Hartescu, starsza wykładowczyni psychologii na Uniwersytecie Loughborough, która bada zmęczenie kierowców, poparła ograniczenie. Wskazała, że prowadzenie pojazdu jest monotonną, powtarzalną i siedzącą czynnością, która utrudnia utrzymanie uwagi. Badaczka powiązała także odpowiednie przerwy między okresami prowadzenia pojazdu z możliwością pełnowartościowego snu, regeneracji i spędzania czasu z rodziną.

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