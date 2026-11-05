В ОАЭ с 1 января должны вступить в силу правила, запрещающие водителям находиться за рулем более девяти часов в сутки. Новые ограничения могут существенно изменить работу таксистов, курьеров и водителей грузовиков, для многих из которых до сих пор привычными были 12-часовые смены, сообщает The National.

Безопасность и контроль

Основатель и управляющий директор Road Safety UAE Томас Эдельманн назвал новые правила полезными для водителей и других участников движения. По его мнению, ключевое значение для их соблюдения будут иметь тахографы — устройства, фиксирующие пройденное расстояние, скорость и продолжительность вождения. Некоторые грузовые перевозчики в странах Персидского залива уже добровольно установили такие устройства для контроля автопарков.

Руководитель практики путешествий, транспорта и гостиничного бизнеса консалтинговой компании Arthur D Little в Дубае Джозеф Салем считает, что ограничение повысит безопасность, поскольку усталость ухудшает скорость реакции. По его словам, наибольший эффект возможен для большегрузного транспорта. В 2022 году в ОАЭ зафиксировали 208 аварий с участием большегрузных автомобилей, в 2023 году — 271, в 2024 году — 332, а в 2025 году — 325.

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Салем также отметил, что цифровые технологии могут помочь контролировать соблюдение нового лимита. В то же время он подчеркнул необходимость избежать лазеек, которые позволяли бы водителям обходить требования путем перехода между различными электронными приложениями. По его мнению, ответственность за соблюдение ограничений должны нести не только сами водители, но и работодатели.

Влияние на доходы водителей

Эксперт предупредил, что новые требования могут уменьшить заработки водителей, получающих комиссионное вознаграждение и зарабатывающих больше при более продолжительных сменах. Это также может повлиять на бизнес-планы и прибыльность транспортных компаний, автомобили которых сейчас работают в 12-часовом режиме. Он считает, что компаниям придется пересмотреть модели оплаты или предложить водителям другие компенсации.

Старшая преподавательница психологии Университета Лафборо Иулиана Гартеску, исследующая усталость водителей, поддержала ограничение. Она указала, что вождение является монотонной, повторяющейся и малоподвижной деятельностью, которая затрудняет поддержание внимания. Исследовательница также связала достаточные перерывы между периодами вождения с возможностью полноценного сна, восстановления и времени для семьи.

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