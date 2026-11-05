阿联酋计划自1月1日起实施规定，禁止驾驶员每日驾车超过9小时。据《The National》报道，新限制可能显著改变出租车司机、快递员和卡车司机的工作方式，对其中许多人而言，12小时轮班此前仍属常态。

安全与监管

Road Safety UAE创始人兼董事总经理托马斯·埃德尔曼称，新规定将惠及驾驶员和其他道路使用者。他认为，行车记录仪将对落实规定至关重要，这类设备可记录行驶距离、车速和驾驶时长。一些海湾国家的货运承运商已自愿安装此类设备，以监控其车队。

咨询公司Arthur D Little迪拜旅行、运输和酒店业业务负责人约瑟夫·萨利姆认为，这项限制将提高安全性，因为疲劳会降低反应速度。他表示，对重型运输的效果可能最为显著。2022年，阿联酋记录了208起涉及重型车辆的事故；2023年为271起，2024年为332起，2025年为325起。

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萨利姆还指出，数字技术可以帮助监督对新限额的遵守情况。同时，他强调有必要避免出现漏洞，使驾驶员能够通过在不同电子应用程序之间切换来规避要求。他认为，遵守限制的责任不应仅由驾驶员本人承担，雇主也应承担责任。

对驾驶员收入的影响

这位专家警告称，新要求可能会减少按佣金获得报酬、且通过更长轮班赚取更多收入的驾驶员的收入。这也可能影响运输公司的商业计划和盈利能力，因为这些公司的车辆目前以12小时模式运营。他认为，公司将不得不调整薪酬模式，或向驾驶员提供其他补偿。

研究驾驶员疲劳问题的拉夫堡大学心理学高级讲师尤利亚娜·哈尔泰斯库支持这一限制。她指出，驾驶是一项单调、重复且久坐的活动，难以保持注意力。这位研究人员还将驾驶时段之间充足的休息与获得充足睡眠、恢复精力和陪伴家人的可能性联系起来。

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