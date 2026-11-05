Wyborcy w amerykańskim stanie Waszyngton zatwierdzili Inicjatywę 638, która zakazuje transpłciowym dziewczętom występów w szkolnych drużynach sportowych dla dziewcząt. Według stanu na rano 5 listopada poparło ją niemal 57% uczestników głosowania, choć liczenie głosów wciąż trwało, informuje The Guardian.

Wymóg potwierdzenia płci

Inicjatywa dotyczy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Aby uczestniczyć w drużynach sportowych dla dziewcząt, muszą przedstawić oświadczenie od pracownika medycznego potwierdzające ich „płeć biologiczną”.

Według publikacji inicjatywa przewiduje potwierdzanie płci za pomocą testów hormonalnych lub genetycznych albo badania genitaliów. Nie dotyczy ona drużyn sportowych dla chłopców, dla których nie przewidziano analogicznych procedur. Pracownicy medyczni krytykowali również fakt, że inicjatywa nie pozwala wykorzystywać aktów urodzenia do potwierdzania prawa do udziału w drużynach dla dziewcząt.

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Krytyka inicjatywy

Przeciwnicy inicjatywy twierdzili, że jej stosowanie może zmuszać dziewczęta do poddawania się inwazyjnym i upokarzającym badaniom medycznym, aby mogły uprawiać sport. Ponad 140 pracowników medycznych podpisało oświadczenie przeciwko tej decyzji. Lekarka rodzinna ze Spokane, Libby Lofts, nazwała wymóg badania anatomii rozrodczej nieodpowiednim w ramach badań sportowych.

Waszyngtońskie Międzyszkolne Stowarzyszenie Sportowe wcześniej informowało, że wie o około 10 transpłciowych uczniach szkół gimnazjalnych i średnich uprawiających sport, przy ponad 200 tysiącach uczniów rywalizujących w stanie. Przez niemal dwie dekady stan pozwalał transpłciowym uczniom grać w drużynach zgodnie z ich tożsamością płciową.

Podobne ograniczenia dla młodych transpłciowych sportowców przyjęło już ponad 25 stanów USA, głównie w drodze inicjatyw legislacyjnych Republikanów. Inicjatywa w stanie Waszyngton ma wejść w życie w grudniu, jednak obrońcy praw uważają ją za niekonstytucyjną i nie wykluczają pozwów sądowych.

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