Штат Вашингтон схвалив заборону для трансгендерних дівчат у спорті — The Guardian

Виборці штату Вашингтон у США схвалили ініціативу 638, яка забороняє трансгендерним дівчатам виступати у шкільних спортивних командах для дівчат. Станом на ранок 5 листопада її підтримали майже 57% учасників голосування, хоча підрахунок голосів ще тривав, повідомляє The Guardian.

Вимога підтвердити стать

Ініціатива стосується учнів початкової, середньої та старшої школи. Для участі в спортивних командах для дівчат вони мають подати заяву від медичного працівника, що підтверджує їхню «біологічну стать».

За даними видання, ініціатива передбачає підтвердження статі за допомогою гормональних або генетичних тестів чи огляду геніталій. Вона не поширюється на спортивні команди для хлопців, для яких аналогічних процедур не передбачено. Медичні працівники також критикували те, що ініціатива не дозволяє використовувати свідоцтва про народження для підтвердження права на участь у командах для дівчат.

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Критика ініціативи

Противники ініціативи заявляли, що її застосування може змусити дівчат проходити інвазивні та принизливі медичні огляди заради участі у спорті. Понад 140 медичних працівників підписали заяву проти цього рішення. Сімейна лікарка зі Спокана Ліббі Лофт назвала вимогу огляду репродуктивної анатомії недоречною для спортивного медогляду.

Вашингтонська міжшкільна спортивна асоціація раніше повідомляла, що знає приблизно про 10 трансгендерних учнів середньої та старшої школи, які займаються спортом, на тлі понад 200 тисяч учнів, що змагаються у штаті. Майже два десятиліття штат дозволяв трансгендерним учням грати у командах відповідно до їхньої гендерної ідентичності.

Подібні обмеження для трансгендерних молодих спортсменів уже ухвалили понад 25 штатів США, переважно через законодавчі ініціативи республіканців. Ініціатива у штаті Вашингтон має набути чинності в грудні, однак правозахисники вважають її неконституційною та не виключають судових позовів.

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