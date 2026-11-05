华盛顿州批准禁止跨性别女孩参加体育运动 — 《卫报》

美国华盛顿州选民批准了第638号倡议，该倡议禁止跨性别女孩参加女子学校运动队。截至11月5日上午，近57%的投票者支持该倡议，尽管计票工作仍在进行中，《卫报》报道。

确认性别的要求

该倡议适用于小学、初中和高中学生。为参加女子运动队，她们必须提交由医疗专业人员出具的声明，确认其“生物学性别”。

据该报报道，该倡议规定通过激素或基因检测，或检查生殖器来确认性别。该规定不适用于男子运动队，男子运动队没有类似程序。医疗专业人员还批评，该倡议不允许使用出生证明来确认参加女子运动队的资格。

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对该倡议的批评

该倡议的反对者表示，其实施可能迫使女孩为了参加体育运动而接受侵入性且令人屈辱的医疗检查。140多名医疗专业人员签署了一份反对该决定的声明。来自斯波坎的家庭医生莉比·洛夫茨称，在运动体检中要求检查生殖系统解剖结构并不合适。

华盛顿州校际体育协会此前表示，在该州超过20万名参赛学生中，其知道约有10名从事体育运动的跨性别初中和高中学生。近二十年来，该州一直允许跨性别学生按照其性别认同加入运动队。

美国已有超过25个州对年轻跨性别运动员采取了类似限制，主要是通过共和党人的立法倡议。华盛顿州的这项倡议将于12月生效，但人权倡导者认为其违宪，并不排除提起诉讼的可能性。

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