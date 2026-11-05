Избиратели штата Вашингтон в США одобрили инициативу 638, которая запрещает трансгендерным девушкам выступать в школьных спортивных командах для девушек. По состоянию на утро 5 ноября ее поддержали почти 57% участников голосования, хотя подсчет голосов еще продолжался, сообщает The Guardian.

Требование подтвердить пол

Инициатива касается учащихся начальной, средней и старшей школы. Для участия в спортивных командах для девушек они должны предоставить заключение медицинского работника, подтверждающее их «биологический пол».

По данным издания, инициатива предусматривает подтверждение пола с помощью гормональных или генетических тестов либо осмотра гениталий. Она не распространяется на спортивные команды для юношей, для которых аналогичные процедуры не предусмотрены. Медицинские работники также критиковали то, что инициатива не позволяет использовать свидетельства о рождении для подтверждения права на участие в командах для девушек.

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Критика инициативы

Противники инициативы заявляли, что ее применение может заставить девушек проходить инвазивные и унизительные медицинские осмотры ради участия в спорте. Более 140 медицинских работников подписали заявление против этого решения. Семейный врач из Спокана Либби Лофтс назвала требование осмотра репродуктивной анатомии неуместным для спортивного медосмотра.

Вашингтонская межшкольная спортивная ассоциация ранее сообщала, что ей известно примерно о 10 трансгендерных учащихся средней и старшей школы, занимающихся спортом, на фоне более чем 200 тысяч учащихся, соревнующихся в штате. Почти два десятилетия штат разрешал трансгендерным учащимся играть в командах в соответствии с их гендерной идентичностью.

Подобные ограничения для молодых трансгендерных спортсменов уже приняли более 25 штатов США, преимущественно через законодательные инициативы республиканцев. Инициатива в штате Вашингтон должна вступить в силу в декабре, однако правозащитники считают ее неконституционной и не исключают судебных исков.

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