Izraelskie Ministerstwo ds. Diaspory i Walki z Antysemityzmem ostrzegło przed zwiększonym ryzykiem fizycznych ataków na synagogi i ich odwiedzających w różnych krajach świata. Jak podaje „Jerusalem Post”, w raporcie resortu wskazano, że zagrożenia utrzymują się nawet tam, gdzie zmniejszyła się liczba fałszywych gróźb i zdalnego nękania.

W dokumencie stwierdzono, że coraz częściej celem stają się nie tylko budynki synagog, lecz także codzienne życie religijne: droga na nabożeństwa, spotkania wspólnoty oraz możliwość bezpiecznego uczestnictwa w nich. Wśród powszechnych metod ataków wymieniono podpalenia, koktajle Mołotowa, ostrzał synagog oraz próby przełamania perymetrów ochronnych za pomocą pojazdów.

Mniej gróźb, więcej ataków z użyciem broni

W Stanach Zjednoczonych liczba zgłoszeń o groźbach podłożenia bomb w synagogach spadła z 1009 w 2023 roku do 59 w 2025 roku. Jednocześnie raport wskazuje na wzrost śmiercionośności antysemickich ataków z użyciem broni palnej i zapalającej przeciwko żydowskim instytucjom i wiernym.

Łączna liczba incydentów antysemickich w Stanach Zjednoczonych w 2025 roku zmniejszyła się o 33%, do 6274. Jednocześnie odnotowano 32 ataki z użyciem śmiercionośnej broni, podczas gdy w 2024 roku było ich 23. Autorzy raportu podkreślają, że poziom zagrożenia należy oceniać nie tylko na podstawie liczby incydentów, lecz także potencjalnego zagrożenia dla życia ludzi.

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Incydenty w Wielkiej Brytanii i Kanadzie

W Wielkiej Brytanii w 2025 roku zarejestrowano rekordowe 227 incydentów związanych z synagogami. W 50 przypadkach celem były osoby udające się na nabożeństwa lub wracające z nich. W raporcie wspomniano również o wspólnocie Shaarei Torah w Toronto, która w okresie objętym dokumentem dziesięć razy padła ofiarą ataków, w tym wandalizmu i podpaleń.

Ministerstwo w raporcie oświadczyło, że sieci terrorystyczne i podmioty państwowe, w tym Iran, mogły być zaangażowane w rekrutowanie lokalnych elementów przestępczych. Według dokumentu dochodzenia i oceny incydentów w Montrealu, Toronto i Sydney badały schemat, według którego lokalnym przestępcom rzekomo płacono za ataki i podpalenia, aby ukryć udział zleceniodawców.

Dyrektor generalny ministerstwa Avi Cohen-Scali wezwał rządy i organy ścigania do wzmocnienia ochrony żydowskich instytucji, zapobiegania incydentom antysemickim oraz pociągania winnych do odpowiedzialności.

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