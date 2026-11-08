W Argentynie zatrzymano osobę podejrzaną o kierowanie gróźb śmierci wobec papieża Leona XIV. Poinformowała o tym argentyńska służba wywiadowcza SIDE przed planowanym przybyciem papieża do kraju, podaje RMF24.

Reakcja służb

Według SIDE informacje o groźbach przekazano do jednostki antyterrorystycznej argentyńskiej policji federalnej. Następnie funkcjonariusze zatrzymali podejrzaną osobę w ciągu mniej niż 24 godzin od otrzymania informacji o potencjalnym zagrożeniu.

Argentyński wywiad oświadczył, że służby bezpieczeństwa działały operacyjnie. W komunikacie nie ujawniono nazwiska zatrzymanej osoby, miejsca zatrzymania ani charakteru gróźb.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wizyta papieża w Argentynie

Papież Leon XIV przebywa w Urugwaju od piątku, a w niedzielę po południu czasu lokalnego ma przybyć do Argentyny. Będzie to pierwsza wizyta głowy Kościoła katolickiego w tym kraju od podróży Jana Pawła II w 1987 roku.

Podczas pobytu w Argentynie papież planuje odwiedzić Buenos Aires, Córdobę i Luján w pobliżu stolicy. W środę ma udać się do Peru, kontynuując podróż po krajach Ameryki Południowej.

Czytaj nas na