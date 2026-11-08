В Аргентине задержали человека, которого подозревают в угрозах убийством папе Льву XIV. Об этом сообщила аргентинская разведывательная служба SIDE накануне запланированного прибытия понтифика в страну, сообщает RMF24.

Реакция служб

По данным SIDE, информацию об угрозах передали в подразделение по борьбе с терроризмом федеральной полиции Аргентины. После этого правоохранители задержали подозреваемого менее чем через 24 часа после получения сведений о потенциальной угрозе.

Аргентинская разведка заявила об оперативности действий служб безопасности. Имя задержанного человека, место задержания и характер угроз в сообщении не раскрываются.

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Визит папы в Аргентину

Папа Лев XIV с пятницы находится в Уругвае, а в воскресенье днем по местному времени должен прибыть в Аргентину. Это будет первый визит главы Католической церкви в страну после поездки Иоанна Павла II в 1987 году.

Во время пребывания в Аргентине понтифик планирует посетить Буэнос-Айрес, Кордову и Лухан недалеко от столицы. В среду он должен отправиться в Перу, продолжая поездку по странам Южной Америки.

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