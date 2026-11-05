BT сократила почти 8 тысяч сотрудников — The Guardian

Британская телекоммуникационная группа BT с конца марта сократила 7 731 сотрудника, уменьшив штат до 90 тысяч человек без учета международного бизнеса. Об этом сообщает The Guardian. Международное подразделение компании планируют выделить в совместное предприятие с американской телекоммуникационной компанией Verizon.

Два года назад общая численность персонала BT вместе с подрядчиками составляла около 130 тысяч человек. Больше всего сокращений пришлось на подразделение Openreach, которое развивает волоконно-оптическую сеть: темпы ее развертывания замедляются. Сокращения также являются частью программы, направленной на снижение расходов на миллиарды фунтов к 2030 году.

Прибыль и цели экономии

За шесть месяцев до конца сентября прибыль BT до налогообложения выросла на 12% — до 1,1 млрд фунтов стерлингов. Во время утренних торгов в четверг акции компании, котирующиеся в Лондоне, росли на 6% и достигли самого высокого уровня за пять лет.

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Генеральный директор BT Эллисон Киркби, занявшая должность в феврале 2024 года, в этом году заявила о повышении цели по сокращению расходов с 3 млрд фунтов к 2029 году до 3,7 млрд фунтов к 2030 году. Компания ожидает, что в конце десятилетия ее штат будет составлять от 75 тысяч до 80 тысяч сотрудников. В 2023 году BT заявляла, что внедрение искусственного интеллекта может привести к сокращению примерно 10 тысяч эквивалентных должностей.

Сеть и сделка с TalkTalk

BT сообщила инвесторам о рекордном спросе на полноволоконную сеть Openreach, которая уже охватывает 24,1 млн домохозяйств. Компания планирует довести этот показатель до 25 млн к концу года. По оценкам Enders Analysis, BT является крупнейшим поставщиком широкополосного интернета в Великобритании с долей рынка около 30%.

Киркби также руководила сделкой по приобретению меньшего конкурента TalkTalk за 400 млн фунтов. Она не раскрыла планов относительно этого бизнеса, поскольку сделка все еще находится на рассмотрении регуляторов. В TalkTalk работают примерно 900 человек, а сделка обеспечила предоставление телекоммуникационных услуг 2,5 млн домохозяйств, а также важным государственным учреждениям, в том числе больницам и школам.

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