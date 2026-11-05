W Serbii, po zwycięstwie Listy Studentów w wyborach parlamentarnych 25 października, organy ścigania rozpoczęły serię aresztowań, postępowań karnych i wznowień rozpatrywania dawnych nierozwiązanych spraw. Lista Studentów odniosła przekonujące zwycięstwo nad Serbską Partią Postępową, która wraz z byłym prezydentem Aleksandarem Vučiciem dominowała w polityce kraju przez 14 lat. O zwiększonej aktywności prokuratury i policji informuje Deutsche Welle.

Nowa większość parlamentarna nie przejęła jeszcze sterów władzy, jednak w pierwszych dniach po głosowaniu rozpoczęły się zatrzymania, nowe śledztwa i wznowienia dawnych postępowań. Prokurator Bojana Savović oświadczyła, że takie tempo pracy wskazuje, iż prokuratura mogła działać wcześniej, ale tego nie robiła. Jednocześnie ostrzegła, że przyspieszenie nie powinno wpłynąć na jakość oskarżeń.

Sprawy wyborcze i korupcyjne

W Nowym Sadzie zatrzymano cztery osoby podejrzane o przekupywanie wyborców. W Małym Zvorniku zatrzymano kolejnych sześć osób podejrzanych o pomaganie obywatelom Bośni i Hercegowiny w zarejestrowaniu miejsca zamieszkania w Serbii, aby mogli głosować.

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Wśród głośnych spraw jest zatrzymanie właściciela Alta Bank, Davora Macury. Jest on podejrzany o nielegalny dostęp do skarbca bankowego i wycofanie środków o wartości odpowiadającej około 383 mln euro. Doszło do tego kilka dni po tym, jak Narodowy Bank Serbii cofnął licencję Alta Bank i rozpoczął postępowanie upadłościowe. Według DW zatrzymano również wysokich funkcjonariuszy policji, szefa Republikańskiego Instytutu Hydrometeorologicznego oraz menedżerów przedsiębiorstw państwowych w sprawach dotyczących domniemanego nadużycia stanowiska i manipulacji przy zamówieniach publicznych.

Dokumenty i jakość śledztw

Po wyborach pojawiły się doniesienia i nagrania wideo, które mogą wskazywać na możliwe wynoszenie lub niszczenie dokumentów służbowych w instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach publicznych. 29 października prokurator generalna Zagorka Dolovac wydała wiążącą instrukcję dla kierowników prokuratur, aby zapobiegali niszczeniu oficjalnych i innych zapisów.

Przedstawicielka Listy Studentów i przyszła posłanka Tanja Arsić podkreśliła, że śledczy muszą zgromadzić wystarczające dowody, a nie spieszyć się z postawieniem zarzutów. Były prezydent Aleksandar Vučić oświadczył, że nie boi się aresztowania i że nie zostaną znalezione dowody jego naruszeń finansowych. Savović uważa, że skuteczność prokuratury należy oceniać na podstawie prawomocnych wyroków i konfiskaty mienia nabytego w wyniku przestępstwa, a nie liczby głośnych zatrzymań.

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