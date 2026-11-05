W USA miliarder Leon Black złożył w sądzie federalnym w Nowym Jorku pozew o zniesławienie przeciwko kongresmenowi z Kalifornii Robertowi Garcíi. Domaga się 7,5 mln dolarów odszkodowania, twierdząc, że polityk rozpowszechniał fałszywe twierdzenia o jego związkach z Jeffreyem Epsteinem i zbrodniach finansisty związanych z handlem ludźmi. Informuje o tym The Guardian.

Jakie wypowiedzi kwestionuje Black

W pozwie Black twierdzi, że po jego dobrowolnym przesłuchaniu przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów USA w czerwcu García oświadczył na antenie telewizyjnej, że biznesmen znajdował się w centrum zbrodni Epsteina. Według powoda kilka tygodni później kongresmen powiedział także, że Black był wśród ostatnich osób, które kontaktowały się z Epsteinem przed jego śmiercią w więzieniu w 2019 roku.

W pozwie twierdzi się również, że García mówił o rozmowach z ofiarami, które rzekomo wiarygodnie wskazywały Blacka jako osobę zaangażowaną w bezpośrednią przemoc wobec kobiet oraz siatkę handlu ludźmi Epsteina. Black nazwał te twierdzenia fałszywymi i oświadczył, że kongresmen o tym wiedział. Zdaniem biznesmena wypowiedzi wyrządziły mu znaczną szkodę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dochodzenie komisji

Pozew złożono niemal dwa miesiące po tym, jak Izba Reprezentantów zagłosowała za uznaniem Blacka za winnego obrazy Kongresu za odmowę wykonania wezwań Komisji Nadzoru, która bada sprawę Epsteina. Według stanu na 5 listopada Departament Sprawiedliwości USA nie postawił Blackowi zarzutów w związku z obrazą Kongresu.

Komisja, której przewodniczy republikanin James Comer, zażądała od Blacka przekazania wszystkich umów o zachowaniu poufności, których jest stroną, a także stawienia się w celu złożenia zeznań. Black nie pojawił się na zaplanowanym na 3 września składaniu zeznań i nie przekazał wszystkich żądanych umów. Osobno pozwał Comera i komisję, uznając wezwania za nieważne i wykraczające poza uprawnienia tego organu.

Black wielokrotnie zaprzeczał wszelkim nieprawidłowościom i oświadczał, że nie wiedział o zbrodniach Epsteina. Jego przedstawiciel oświadczył, że miliarder nie stosował przemocy wobec kobiet, nie utrzymywał relacji z osobami niepełnoletnimi, nie był zaangażowany w handel ludźmi i nie płacił Epsteinowi za kobiety. Biuro Garcíi nie odpowiedziało od razu na prośbę o komentarz.

Czytaj nas na