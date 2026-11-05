欧盟法院裁定，含有大麻二酚（CBD）的食品若未事先获得在欧盟销售的许可，就不能获得有机认证。有机标签可能误导消费者，使其认为该产品已经获准销售，德国之声报道。

CBD被视为新型食品

大麻二酚是一种存在于大麻中的化合物；通常从四氢大麻酚（THC）含量较低的工业大麻中提取。与THC不同，CBD不会产生精神活性作用。它以油、胶囊和软糖等形式出售，作为有助于维持良好状态的成分。

欧盟委员会将CBD归类为新型食品，即在1997年5月15日之前未在欧盟被大量食用的食品。此类产品要合法销售，需要进行安全评估并获得许可。法院指出，大麻二酚尚未获得这种许可，但并未认定其不安全。

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争议发生在法国

法院强调，遵守有机生产标准并不能免除获得销售许可的要求。法院认为，认证有助于推广产品，并让消费者对其质量和获批状态形成积极印象。该限制也适用于拟出口至欧盟以外的产品。

该裁决涉及未获欧盟市场许可的CBD食品或添加CBD的产品。它并不涵盖所有大麻食品：工业大麻籽和普通大麻籽油只要符合既定标准，就可以销售并获得有机认证。

法国有机农业监管机构INAO禁止认证机构将以CBD为基础或含有CBD的产品认定为有机产品后，该案被提交至欧盟法院。一个工业大麻生产商行业协会向法国国务委员会对该决定提出质疑，后者向欧盟法院寻求解释。法国法院如今必须根据这一解释解决争议。

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