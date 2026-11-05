Суд Европейского союза постановил, что пищевые продукты с каннабидиолом (CBD) не могут быть сертифицированы как органические без предварительного разрешения на их продажу в ЕС. Органическая маркировка могла бы ввести покупателей в заблуждение, создавая впечатление, что такой товар уже получил разрешение на реализацию, сообщает Deutsche Welle.

CBD считают новым пищевым продуктом

Каннабидиол — это соединение, содержащееся в каннабисе; обычно его получают из конопли с низким содержанием тетрагидроканнабинола (THC). В отличие от THC, CBD не вызывает психоактивного эффекта. Его продают, в частности, в виде масел, капсул и желейных конфет как ингредиент для поддержания хорошего самочувствия.

Европейская комиссия классифицирует CBD как новый пищевой продукт, то есть такой, который не употреблялся в ЕС в значительных объемах до 15 мая 1997 года. Для законной продажи таких продуктов необходимы оценка безопасности и разрешение. Суд отметил, что каннабидиол еще не получил такого разрешения, однако не сделал вывода о его небезопасности.

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Спор возник во Франции

Суд подчеркнул, что соблюдение стандартов органического производства не отменяет требования о разрешении на продажу. По мнению суда, сертификация способствует продвижению товара и формирует у потребителей положительное представление о его качестве и одобрении. Ограничение также распространяется на продукцию, предназначенную для экспорта за пределы ЕС.

Решение касается продуктов питания на основе CBD или продуктов, обогащенных CBD, которые не имеют разрешения на рынке Евросоюза. Оно не охватывает все пищевые продукты из конопли: семена конопли и обычное конопляное масло можно продавать и сертифицировать как органические при соблюдении установленных стандартов.

Дело было передано в Суд ЕС после того, как французский регулятор органического сельского хозяйства INAO запретил органам сертификации признавать органическими продукты на основе CBD или с содержанием CBD. Отраслевая ассоциация производителей конопли обжаловала это решение в Государственном совете Франции, который обратился в суд ЕС за разъяснением. Теперь французский суд должен разрешить спор с учетом этого толкования.

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