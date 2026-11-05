В кулуарах конференции ООН по биоразнообразию в Армении Международный союз охраны природы сообщил, что 96% систем мелководных коралловых рифов уже находятся под критической угрозой и могут исчезнуть к 2075 году. Глобальная оценка охватила 127 тропических и субтропических экорегионов с общей площадью рифов 188 362 квадратных километра, сообщает Asharq Al-Awsat.

Потепление океана назвали главной угрозой

В оценке изменение климата назвали наиболее постоянной угрозой для коралловых рифов во всем мире. Основными факторами их деградации являются нагревание океана и волны жары. К категории находящихся под критической угрозой отнесли, в частности, Большой Барьерный риф в Австралии, Коралловый треугольник в западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии, Мезоамериканскую барьерную рифовую систему и рифы Красного моря.

Когда экосистема рифа разрушается, твердые кораллы исчезают, а их место занимают водоросли, обломки и губки. Вследствие этого риф уже не может поддерживать разнообразную экосистему, в которую входят беспозвоночные и рифовые рыбы, в том числе груперы.

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Последствия обесцвечивания кораллов

Научный руководитель оценки Глобального Красного списка экосистем МСОП для коралловых рифов Мишал Гудка заявил, что риск разрушения рифов растет, однако отдельные устойчивые коралловые экосистемы могут сохраниться. По его словам, кораллы уже демонстрировали способность восстанавливаться после масштабных эпизодов обесцвечивания.

Другое исследование МСОП, опубликованное в журнале Nature, установило, что почти 44% видов кораллов, формирующих рифы, имеют повышенный риск вымирания из-за изменения климата. Еще одно исследование зафиксировало вредное обесцвечивание кораллов на 84% океанических рифов — самое масштабное за всю историю наблюдений.

Эксперты подчеркивают, что для сохранения рифов необходимы сокращение выбросов, уменьшение загрязнения, ограничение чрезмерного вылова рыбы и прибрежной застройки. Среди возможных мер также назвали защиту и восстановление экосистем, а также применение новых технологий для восстановления кораллов.

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