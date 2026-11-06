По прогнозу, сильнейшее Эль-Ниньо с начала корейских наблюдений в 1950 году будет влиять на погоду на Корейском полуострове в течение всей зимы. Оно может принести более высокие температуры и больше осадков, сообщает Korea Herald со ссылкой на Корейское метеорологическое управление.

Теплее и влажнее до декабря

Эль-Ниньо, начавшееся в мае, должно усилить поступление теплого и влажного воздуха в Корею. В метеорологическом управлении ожидают, что это может способствовать повышению температуры и увеличению количества осадков до декабря.

В то же время в январе погодные условия могут резко меняться из-за временного поступления холодного воздуха в страну. Глава управления Ли Ми Сон призвала готовиться к внезапным изменениям погоды, в частности к похолоданиям.

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Температура океана на рекордном уровне

Эль-Ниньо — это климатическое явление, при котором поверхностные воды в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана становятся необычно теплыми, а пассаты ослабевают. Это нарушает погодные закономерности в разных частях мира.

По данным Корейского метеорологического управления, в октябре аномалия температуры поверхности моря в зоне наблюдений достигла 2,6 градуса Цельсия. Средний показатель за три месяца до октября превысил 2,4 градуса. Оба значения стали рекордными с начала корейских наблюдений в 1950 году.

Управление определяет начало Эль-Ниньо, когда средняя температура поверхности моря за три месяца как минимум на 0,5 градуса превышает средний уровень 1991–2020 годов на протяжении пяти месяцев подряд. Ведомство также отметило, что на температуру и осадки могут влиять условия в Индийском и Атлантическом океанах, площадь арктического морского льда и снежный покров Евразии.

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