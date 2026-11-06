Prognozuje się, że na pogodę na Półwyspie Koreańskim przez całą zimę będzie wpływać najsilniejsze El Niño od początku koreańskich obserwacji w 1950 roku. Może ono przynieść wyższe temperatury i więcej opadów — informuje Korea Herald, powołując się na Koreańską Administrację Meteorologiczną.

Cieplej i wilgotniej do grudnia

El Niño, które rozpoczęło się w maju, ma nasilić napływ ciepłego i wilgotnego powietrza do Korei. Administracja meteorologiczna oczekuje, że może to przyczynić się do wzrostu temperatur i zwiększenia opadów do grudnia.

Jednocześnie w styczniu warunki pogodowe mogą gwałtownie się zmieniać z powodu tymczasowego napływu zimnego powietrza do kraju. Szefowa administracji Lee Mi-seon wezwała do przygotowania się na nagłe zmiany pogody, w tym ochłodzenia.

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Temperatura oceanu na rekordowym poziomie

El Niño to zjawisko klimatyczne, podczas którego wody powierzchniowe w środkowej i wschodniej równikowej części Oceanu Spokojnego stają się nietypowo ciepłe, a pasaty słabną. Zakłóca to schematy pogodowe w różnych częściach świata.

Według Koreańskiej Administracji Meteorologicznej w październiku anomalia temperatury powierzchni morza w strefie obserwacyjnej osiągnęła 2,6 stopnia Celsjusza. Średni wskaźnik za trzy miesiące do października przekroczył 2,4 stopnia. Obie wartości były rekordowe od początku koreańskich obserwacji w 1950 roku.

Administracja określa początek El Niño, gdy średnia temperatura powierzchni morza z trzech miesięcy jest co najmniej o 0,5 stopnia wyższa od średniej z lat 1991–2020 przez pięć kolejnych miesięcy. Urząd zaznaczył również, że na temperaturę i opady mogą wpływać warunki na Oceanie Indyjskim i Atlantyckim, powierzchnia arktycznego lodu morskiego oraz pokrywa śnieżna Eurazji.

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