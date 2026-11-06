据预测，自1950年韩国开始观测以来最强的厄尔尼诺现象将在整个冬季影响朝鲜半岛的天气。它可能带来更高的气温和更多降水，《韩国先驱报》援引韩国气象厅报道称。

到12月将更暖、更湿

5月开始的厄尔尼诺现象预计将加强暖湿空气流入韩国。气象厅预计，这可能会促使气温升高并增加截至12月的降水量。

与此同时，由于冷空气暂时流入该国，1月的天气状况可能会急剧变化。气象厅厅长李美善呼吁为突发天气变化做好准备，包括降温。

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海洋温度处于创纪录水平

厄尔尼诺是一种气候现象，指太平洋中部和东部赤道地区的表层海水异常变暖，信风减弱。这会扰乱世界不同地区的天气模式。

韩国气象厅数据显示，10月观测区的海表温度异常达到2.6摄氏度。截至10月的三个月平均值超过2.4度。这两个数值均为韩国自1950年开始观测以来的纪录。

该厅将厄尔尼诺的开始定义为：三个月平均海表温度连续五个月至少比1991年至2020年的平均水平高0.5度。该机构还指出，印度洋和大西洋的状况、北极海冰面积以及欧亚大陆积雪覆盖也可能影响气温和降水。

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