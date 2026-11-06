在2027款GMC Sierra 1500中，3.0升Duramax柴油发动机在可比配置中的燃油经济性优于新的汽油V8发动机。正如Motor1报道，这源于GM为该皮卡更新后的动力总成阵容发布的表格。

后轮驱动的Pro和Elevation版本中，5.7升V8 L76的评级为城市工况每加仑15英里、高速公路工况19英里、综合工况17英里。后轮驱动的柴油版Sierra在Pro、Elevation和Denali配置中的数据分别为23/28/25英里每加仑。

柴油机在全轮驱动版本中的优势

搭载5.7升V8的全轮驱动Sierra在Pro、Elevation、AT4和Denali配置中的官方数据为城市工况每加仑16英里、高速公路工况20英里、综合工况18英里。这些配置中的全轮驱动Duramax版本数据为22/26/24英里每加仑。

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Denali和Denali Ultimate上的6.6升V8在城市、高速公路和综合工况下的评级为14/18/15英里每加仑。搭载该发动机的越野版AT4X评级为13/17/15，配备泥地轮胎的版本为13/16/14英里每加仑。柴油版AT4X的数据为20/22/21，其综合工况比配备标准越野轮胎的汽油版AT4X高出每加仑6英里。

新旧发动机的数据

最大功率402马力的新5.7升V8取代了5.3升发动机。消息来源列出的搭载旧发动机的2026款全轮驱动Sierra评级为16/20/17英里每加仑，而全轮驱动版本的新5.7升V8数据为16/20/18。

最大功率481马力的6.6升V8取代了6.2升发动机。此前的发动机在可比的Denali版本中评级为15/19/17英里每加仑——综合工况比新的6.6升V8高出每加仑2英里。2027款Sierra的全部四款发动机均匹配10速自动变速箱。该系列还包括一台2.7升TurboMax涡轮发动机，最大功率350马力，扭矩455磅英尺。

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