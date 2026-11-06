В GMC Sierra 1500 2027 модельного года 3,0-литровый дизель Duramax демонстрирует лучшие показатели топливной экономичности, чем новые бензиновые двигатели V8 в сопоставимых комплектациях. Как сообщает Motor1, это следует из таблицы GM для обновленной линейки силовых агрегатов пикапа.

В версиях Pro и Elevation с задним приводом 5,7-литровый V8 L76 имеет рейтинг 15 миль на галлон в городе, 19 — на трассе и 17 в смешанном цикле. Дизельные Sierra с задним приводом в комплектациях Pro, Elevation и Denali показывают соответственно 23/28/25 миль на галлон.

Преимущество дизеля в полноприводных версиях

Для полноприводных Sierra с 5,7-литровым V8 в комплектациях Pro, Elevation, AT4 и Denali заявлено 16 миль на галлон в городе, 20 на трассе и 18 в смешанном режиме. Полноприводные модификации Duramax в этих комплектациях имеют показатели 22/26/24 миль на галлон.

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6,6-литровый V8 в Denali и Denali Ultimate имеет рейтинг 14/18/15 миль на галлон в городском, загородном и смешанном циклах. Внедорожный AT4X с этим мотором получил рейтинг 13/17/15, а версия с грязевыми шинами — 13/16/14 миль на галлон. Дизельный AT4X имеет показатель 20/22/21, что на шесть миль на галлон больше в смешанном цикле, чем бензиновый AT4X со стандартными внедорожными шинами.

Показатели новых и предыдущих двигателей

Новый 5,7-литровый V8 мощностью 402 л. с. заменяет 5,3-литровый агрегат. Для полноприводной Sierra 2026 года с предыдущим двигателем источник приводит рейтинг 16/20/17 миль на галлон, тогда как новый 5,7-литровый V8 в полноприводных версиях имеет показатель 16/20/18.

6,6-литровый V8 мощностью 481 л. с. заменяет 6,2-литровый мотор. Предыдущий агрегат в сопоставимой версии Denali имел рейтинг 15/19/17 миль на галлон — на две мили на галлон больше в смешанном цикле, чем новый 6,6-литровый V8. Все четыре двигателя Sierra 2027 года работают с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. В гамме также есть 2,7-литровый турбодвигатель TurboMax мощностью 350 л. с. и крутящим моментом 455 фунт-футов.

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