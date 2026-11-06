韩国国会批准了一项法案，允许就前国家元首尹锡悦担任总统期间检察官可能出于政治动机的行为展开特别调查。167名议员投票支持该文件，1人反对。由于主要反对党国民力量党抵制投票，300名议员中共有168人参加了投票，《韩国先驱报》报道。

执政的共同民主党推动了该法案。国会在国民力量党于前一天为抗议而发起的冗长辩论结束后批准了该法案。

调查将涵盖的案件

特别检察官将审查12起案件，其中6起与总统李在明有关。在他于2025年6月就职后，针对他的刑事审判被暂停。

其中一起案件涉及2023年3月对李在明提出的指控，该指控与他担任京畿道城南市市长期间发生的事件有关。检方称，他允许私人开发商获得非法利润，并以提供便利换取企业捐款。

另一起案件与有关李在明安排双铃集团于2019年至2020年向朝鲜转移800万美元的说法有关。根据检方的说法，这笔资金原本用于支持地区项目及安排他访问平壤。李在明于2024年6月在该案中被起诉。

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调查不会重新审查刑事指控的实质内容。特别检察官应查明检察官是否为提出指控而操纵证据或证词。

各党的立场

审查还将涵盖前总统文在寅的案件。他于2025年4月因有关其前女婿在一家航空公司任职属于受贿的说法而被起诉。清单还纳入了涉及一名韩国渔业工作人员于2020年死于朝鲜军方人员之手、2019年两名朝鲜渔民被强制遣返，以及检方就有关尹锡悦的涉嫌虚假媒体报道进行调查的案件。

国民力量党表示，这项调查可能为终止针对李在明的诉讼程序创造条件，并削弱司法独立性。共同民主党坚持认为，为揭露检察官可能滥用权力，有必要进行调查。特别检察官最多可聘用309名工作人员，并可开展最长200天的调查，其中包括20天准备期。

共同民主党、国民力量党和小党派重建韩国党将各提名一名特别检察官候选人。最终人选将由总统李在明决定。

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