Национальное собрание Южной Кореи одобрило законопроект, позволяющий провести специальное расследование возможных политически мотивированных действий прокуроров во время президентства бывшего главы государства Юн Сок Ёля. За документ проголосовали 167 депутатов, один был против. В голосовании приняли участие 168 из 300 парламентариев, поскольку главная оппозиционная Партия народной власти бойкотировала его, сообщает Korea Herald.

Законопроект продвигала находящаяся у власти Демократическая партия. Парламент одобрил его после прекращения флибустьера, который Партия народной власти начала накануне в знак протеста.

Дела, которые охватит расследование

Специальный советник проверит 12 дел, в том числе шесть, связанных с президентом Ли Чжэ Мёном. Его уголовные судебные процессы были приостановлены после вступления в должность в июне 2025 года.

Одно из дел касается обвинений, предъявленных Ли в марте 2023 года в связи с событиями времен его работы мэром Соннама в провинции Кёнгидо. Прокуратура утверждала, что он позволил частным застройщикам получить незаконную прибыль и обеспечил корпоративные пожертвования в обмен на содействие.

Другое дело связано с утверждениями, что Ли организовал перевод компанией Ssangbangwool Group 8 млн долларов в Северную Корею в 2019–2020 годах. По версии прокуратуры, средства предназначались для поддержки региональных проектов и организации его визита в Пхеньян. Обвинения по этому делу Ли предъявили в июне 2024 года.

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Расследование не будет пересматривать суть уголовных обвинений. Специальный советник должен выяснить, манипулировали ли прокуроры доказательствами или показаниями для предъявления обвинений.

Позиции партий

Проверка также охватит дело бывшего президента Мун Чжэ Ина, которому в апреле 2025 года предъявили обвинения в связи с утверждениями, что трудоустройство его бывшего зятя в авиакомпании было взяткой. В перечень включили дела о гибели южнокорейского работника рыбного хозяйства от действий военных КНДР в 2020 году, принудительном возвращении двух северокорейских рыбаков в 2019 году и прокурорской проверке якобы ложных сообщений СМИ относительно Юна.

Партия народной власти заявила, что расследование может создать условия для прекращения производств против Ли и ослабить независимость судебной власти. Демократическая партия настаивает, что оно необходимо для выявления возможных злоупотреблений властью со стороны прокуроров. Специальный советник сможет привлечь до 309 сотрудников и вести расследование до 200 дней, включая 20-дневный подготовительный период.

Демократическая партия, Партия народной власти и небольшая партия Rebuilding Korea предложат по одному кандидату на должность специального советника. Окончательный выбор сделает президент Ли Чжэ Мён.

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