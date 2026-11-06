Zgromadzenie Narodowe Korei Południowej zatwierdziło projekt ustawy pozwalający na przeprowadzenie specjalnego śledztwa w sprawie możliwych motywowanych politycznie działań prokuratorów za prezydentury byłego głowy państwa Yoon Suk Yeola. Za dokumentem zagłosowało 167 deputowanych, jeden był przeciw. W głosowaniu uczestniczyło 168 z 300 parlamentarzystów, ponieważ główna opozycyjna Partia Władzy Ludu go zbojkotowała, informuje Korea Herald.

Projekt ustawy forsowała rządząca Partia Demokratyczna. Parlament zatwierdził go po zakończeniu filibusteru, który Partia Władzy Ludu rozpoczęła poprzedniego dnia na znak protestu.

Sprawy objęte śledztwem

Specjalny doradca zbada 12 spraw, w tym sześć związanych z prezydentem Lee Jae Myungiem. Jego procesy karne zawieszono po objęciu przez niego urzędu w czerwcu 2025 roku.

Jedna ze spraw dotyczy zarzutów postawionych Lee w marcu 2023 roku w związku z wydarzeniami z okresu jego pracy jako burmistrza Seongnam w prowincji Gyeonggi. Prokuratura twierdziła, że pozwolił on prywatnym deweloperom osiągnąć nielegalne zyski oraz zapewnił darowizny korporacyjne w zamian za sprzyjanie.

Inna sprawa jest związana z twierdzeniami, że Lee zorganizował przekazanie przez Ssangbangwool Group 8 mln dolarów do Korei Północnej w latach 2019–2020. Według prokuratury środki były przeznaczone na wsparcie projektów regionalnych i organizację jego wizyty w Pjongjangu. Lee postawiono zarzuty w tej sprawie w czerwcu 2024 roku.

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Śledztwo nie będzie ponownie rozpatrywać istoty zarzutów karnych. Specjalny doradca ma ustalić, czy prokuratorzy manipulowali dowodami lub zeznaniami, aby postawić zarzuty.

Stanowiska partii

Kontrola obejmie również sprawę byłego prezydenta Moon Jae Ina, któremu w kwietniu 2025 roku postawiono zarzuty w związku z twierdzeniami, że zatrudnienie jego byłego zięcia w linii lotniczej było łapówką. Na listę włączono sprawy dotyczące śmierci południowokoreańskiego pracownika rybołówstwa z rąk północnokoreańskich wojskowych w 2020 roku, przymusowego odesłania dwóch północnokoreańskich rybaków w 2019 roku oraz prokuratorskiego postępowania w sprawie rzekomo fałszywych doniesień medialnych dotyczących Yoona.

Partia Władzy Ludu oświadczyła, że śledztwo może stworzyć warunki do zakończenia postępowań przeciwko Lee i osłabić niezależność wymiaru sprawiedliwości. Partia Demokratyczna nalega, że jest ono potrzebne do wykrycia możliwych nadużyć władzy przez prokuratorów. Specjalny doradca będzie mógł zatrudnić do 309 pracowników i prowadzić śledztwo przez maksymalnie 200 dni, w tym 20-dniowy okres przygotowawczy.

Partia Demokratyczna, Partia Władzy Ludu oraz mała partia Rebuilding Korea zaproponują po jednym kandydacie na stanowisko specjalnego doradcy. Ostatecznego wyboru dokona prezydent Lee Jae Myung.

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