W Pakistanie przyspieszą rejestrację 96 niezarejestrowanych medres — Dawn
Komisarz dywizji Kweta Zeeshan Lashari polecił odpowiednim organom przyspieszyć rejestrację 96 seminariów religijnych, które nadal nie zostały zarejestrowane. Informuje o tym Dawn.
Rejestracja seminariów
Lashari wydał takie polecenie podczas posiedzenia Dywizyjnego Komitetu Monitorującego, któremu przewodniczył. W spotkaniu uczestniczyli zastępcy komisarzy, a także przedstawiciele organów ścigania i organów federalnych.
Komisarz polecił Wydziałowi Specjalnemu przekazać zaktualizowane dane geograficzne dotyczące seminariów. Jednocześnie Dyrekcja Rejestracji Organizacji Charytatywnych Beludżystanu ma przyspieszyć procedurę ich rejestracji.
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Osobno Zeeshan Lashari nakazał poprawę usług publicznej edukacji i ochrony zdrowia w całej dywizji Kweta.
Działania antyterrorystyczne
Podczas posiedzenia omówiono również działania w zakresie walki z terroryzmem, w tym profilowanie podejrzanych i koordynację wymiany informacji wywiadowczych.
Według urzędników dane dotyczące 120 osób wpisanych do Fourth Schedule załadowano do panelu śledzenia BISA.