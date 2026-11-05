Na marginesie konferencji ONZ poświęconej różnorodności biologicznej w Armenii Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody poinformowała, że 96% systemów płytkowodnych raf koralowych jest już krytycznie zagrożonych i może zniknąć do 2075 roku. Globalna ocena objęła 127 tropikalnych i subtropikalnych ekoregionów o łącznej powierzchni raf wynoszącej 188 362 kilometry kwadratowe, podaje Asharq Al-Awsat.

Ocieplenie oceanu uznano za główne zagrożenie

W ocenie zmianę klimatu nazwano najbardziej stałym zagrożeniem dla raf koralowych na świecie. Głównymi czynnikami ich degradacji są ocieplenie oceanu i fale upałów. Do kategorii krytycznie zagrożonych zaliczono między innymi Wielką Rafę Koralową w Australii, Trójkąt Koralowy w zachodniej części Pacyfiku i Azji Południowo-Wschodniej, Mezoamerykański System Rafy Barierowej oraz rafy Morza Czerwonego.

Gdy ekosystem rafy ulega zniszczeniu, twarde koralowce znikają, a ich miejsce zajmują glony, rumowisko i gąbki. W rezultacie rafa nie może już podtrzymywać zróżnicowanego ekosystemu, do którego należą bezkręgowce i ryby rafowe, w tym graniki.

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Skutki bielenia koralowców

Mishal Gudka, kierownik naukowy oceny Globalnej Czerwonej Listy Ekosystemów IUCN dotyczącej raf koralowych, oświadczył, że ryzyko zniszczenia raf rośnie, jednak niektóre odporne ekosystemy koralowe mogą przetrwać. Jak powiedział, koralowce już wykazały zdolność do regeneracji po zakrojonych na szeroką skalę epizodach bielenia.

Inne badanie IUCN, opublikowane w czasopiśmie Nature, wykazało, że niemal 44% gatunków koralowców budujących rafy jest narażonych na podwyższone ryzyko wymarcia z powodu zmiany klimatu. Kolejne badanie odnotowało szkodliwe bielenie koralowców na 84% raf oceanicznych — na największą skalę w całej historii obserwacji.

Eksperci podkreślają, że zachowanie raf wymaga ograniczenia emisji, zmniejszenia zanieczyszczeń, ograniczenia nadmiernych połowów i zabudowy wybrzeży. Wśród możliwych działań wymieniono także ochronę i odtwarzanie ekosystemów oraz stosowanie nowych technologii do odtwarzania koralowców.

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