Prezydent Libanu Joseph Aoun oświadczył, że państwo nie pozwoli nikomu dzielić jego suwerennej władzy. Podkreślił, że Liban nie może ponownie płacić za błędy przeszłości — informuje Asharq Al-Awsat.

Aoun wezwał tych, którzy szukają zewnętrznego wsparcia w konfrontacji ze współobywatelami, by stanęli wraz ze swoim narodem przeciwko siłom zewnętrznym. Według niego „pozytywna neutralność” jest Libanowi potrzebna do ochrony przed konfliktami regionalnymi, rywalizacją bloków, zagranicznymi ambicjami i próbami dominacji.

Prezydent oświadczył również, że ochrona kraju przed zewnętrznymi ambicjami i umacnianie jedności narodowej są ważne w obliczu gwałtownych zmian wojskowych i politycznych w regionie.

Wsparcie pięciu państw

Ambasady Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Kanady i Japonii potwierdziły poparcie dla działań rządu libańskiego, których celem jest zapewnienie, by broń znajdowała się wyłącznie pod kontrolą państwa, a decyzje o wojnie i pokoju podejmowało jedynie państwo. Ich oświadczenie rozpowszechniła Ambasada USA w Bejrucie.

Przedstawiciele tych pięciu państw wezwali posłów parlamentu i partie polityczne do publicznego poparcia stanowiska prezydenta i premiera w sprawie wyłącznego prawa państwa do podejmowania decyzji o wojnie i pokoju. Oświadczyli również, że dążą do pełnego przywrócenia skutecznej suwerennej władzy Libanu na całym jego terytorium.

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W oświadczeniu ambasady wspomniano o krokach władz libańskich w sprawie Dahr al-Bajdar i wezwano do szybkiego, niezależnego procesu sądowego bez ingerencji politycznej, aby zapewnić pełną odpowiedzialność.

Stanowisko Hezbollahu

Władze Libanu zobowiązały się do ustanowienia kontroli państwa nad całą bronią oraz pozostawienia decyzji o wojnie i pokoju wyłącznie państwu. Jednocześnie Hezbollah odrzuca te decyzje i nalega na zachowanie własnego uzbrojenia.

Parlamentarny blok Hezbollahu „Wierność Oporowi” wystąpił w obronie ładunku materiałów wybuchowych, który służby bezpieczeństwa zajęły w ubiegłym miesiącu w rejonie Dahr al-Bajdar we wschodnim Libanie. Blok wezwał do zaprzestania politycznych oskarżeń i sporów medialnych, a także skrytykował podejście rządu do negocjacji z Izraelem, domagając się zmiany kursu.

Blok oskarżył również Izrael o kontynuowanie zniszczeń w południowych rejonach Libanu oraz mówił o groźbach eskalacji wojny, uderzeniach i zamachach wymierzonych w Hezbollah oraz jego przywódców. Te twierdzenia są stanowiskiem parlamentarnego bloku ugrupowania.

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