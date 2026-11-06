Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что государство не позволит никому разделять его суверенную власть. Он подчеркнул, что Ливан не должен вновь платить за ошибки прошлого, сообщает Asharq Al-Awsat.

Аун призвал тех, кто ищет внешней поддержки в противостоянии с согражданами, встать вместе со своим народом против внешних сил. По его словам, «позитивный нейтралитет» нужен Ливану для защиты от региональных конфликтов, соперничества блоков, иностранных амбиций и попыток доминирования.

Президент также заявил, что защита страны от внешних амбиций и укрепление национального единства важны на фоне стремительных военных и политических изменений в регионе.

Поддержка пяти государств

Посольства Великобритании, США, Австралии, Канады и Японии подтвердили поддержку усилий ливанского правительства, направленных на то, чтобы оружие находилось исключительно под контролем государства, а решения о войне и мире принимало только государство. Их заявление распространило посольство США в Бейруте.

Представители этих пяти государств призвали депутатов парламента и политические партии публично поддержать позицию президента и премьер-министра относительно исключительного права государства принимать решения о войне и мире. Они также заявили о стремлении добиться полного восстановления эффективной суверенной власти Ливана на всей его территории.

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В заявлении посольства упомянули шаги ливанских властей по делу Дахр-эль-Байдара и призвали к быстрому независимому судебному процессу без политического вмешательства, чтобы обеспечить полную ответственность.

Позиция «Хезболлы»

Ливанские власти взяли на себя обязательство установить государственный контроль над всем оружием и оставить решения о войне и мире исключительно за государством. В то же время «Хезболла» отвергает эти решения и настаивает на сохранении собственного вооружения.

Парламентский блок «Хезболлы» «Верность сопротивлению» выступил в защиту груза взрывчатки, который силовики изъяли в прошлом месяце в районе Дахр-эль-Байдара на востоке Ливана. Блок призвал прекратить политические обвинения и медийные споры, а также раскритиковал подход правительства к переговорам с Израилем, потребовав изменить курс.

Блок также обвинил Израиль в продолжении разрушений в южных районах Ливана и заявил об угрозах эскалации войны, ударах и покушениях, направленных против «Хезболлы» и ее руководителей. Эти утверждения являются позицией парламентского блока группировки.

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