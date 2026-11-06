Fox Corp завершила приобретение стриминговой платформы Roku за $22 млрд. Сделка, о которой объявили в июне, была заключена с оплатой наличными и акциями. По данным Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, Fox сообщила о завершении приобретения 6 ноября.

Доступ к аудитории Roku

Завершение сделки предоставляет Fox доступ к платформе Roku, которой пользуются более 100 млн домохозяйств. Для медиакомпании, зависящей от кабельного телевидения, это может помочь привлечь более крупную цифровую аудиторию.

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Ставка на рекламный бизнес

Fox рассчитывает, что стриминговая платформа усилит рекламный бизнес вещателя и расширит онлайн-охват его спортивных и новостных программ. Доступ к пользователям Roku потенциально также позволит компании более точно таргетировать рекламу.

CNA назвало приобретение значительной ставкой Fox на развитие цифрового направления. Компания ожидает, что платформа Roku поможет ей увеличить присутствие в интернете благодаря более широкому доступу к домохозяйствам, которые пользуются сервисом.

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