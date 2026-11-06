Fox Corp sfinalizował przejęcie platformy streamingowej Roku za 22 mld dolarów. Transakcję, ogłoszoną w czerwcu, zawarto z płatnością w gotówce i akcjach. Jak podał Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, Fox poinformował o zakończeniu przejęcia 6 listopada.

Dostęp do odbiorców Roku

Sfinalizowanie transakcji daje Fox dostęp do platformy Roku, z której korzysta ponad 100 mln gospodarstw domowych. Dla spółki medialnej zależnej od telewizji kablowej może to pomóc w pozyskaniu większej cyfrowej publiczności.

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Stawka na biznes reklamowy

Fox liczy, że platforma streamingowa wzmocni biznes reklamowy nadawcy i rozszerzy zasięg online jego programów sportowych i informacyjnych. Dostęp do użytkowników Roku może również potencjalnie umożliwić firmie bardziej precyzyjne kierowanie reklam.

CNA określiła przejęcie jako znaczącą stawkę Fox na rozwój kierunku cyfrowego. Firma oczekuje, że platforma Roku pomoże jej zwiększyć obecność w internecie dzięki szerszemu dostępowi do gospodarstw domowych korzystających z usługi.

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