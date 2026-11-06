黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩表示，国家不会允许任何人分享其主权权力。他强调，黎巴嫩不应再次为过去的错误付出代价，据《中东报》报道。

奥恩呼吁那些在与同胞的对抗中寻求外部支持的人，与自己的人民一道反对外部势力。他表示，黎巴嫩需要“积极中立”，以防范地区冲突、集团竞争、外国野心以及支配企图。

总统还表示，在地区军事和政治局势迅速变化的背景下，保护国家免受外部野心影响并加强民族团结十分重要。

五国支持

英国、美国、澳大利亚、加拿大和日本驻黎巴嫩使馆确认支持黎巴嫩政府的努力，即确保武器完全处于国家控制之下，且只有国家才能作出战争与和平的决定。美国驻贝鲁特大使馆发布了这份声明。

这五国代表呼吁议会议员和政党公开支持总统和总理的立场，即国家拥有作出战争与和平决定的专属权利。他们还表示，希望实现黎巴嫩在其全境全面恢复有效的主权权力。

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使馆声明提及黎巴嫩当局在达赫尔·巴伊达尔案件中采取的措施，并呼吁迅速进行不受政治干预的独立司法程序，以确保完全问责。

真主党的立场

黎巴嫩当局已承诺对所有武器实施国家控制，并将战争与和平的决定权完全保留给国家。与此同时，真主党拒绝这些决定，并坚持保留自身武器。

真主党议会党团“忠诚抵抗”对安全部队上个月在黎巴嫩东部达赫尔·巴伊达尔地区查获的一批爆炸物表示辩护。该党团呼吁停止政治指控和媒体争论，并批评政府对与以色列谈判的处理方式，要求改变方针。

该党团还指责以色列持续破坏黎巴嫩南部地区，并称存在战争升级、打击和针对真主党及其领导人的暗杀企图等威胁。这些说法是该组织议会党团的立场。

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