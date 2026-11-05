在亚美尼亚举行的联合国生物多样性会议期间，国际自然保护联盟表示，96%的浅水珊瑚礁系统已处于极度受威胁状态，并可能在2075年前消失。全球评估涵盖127个热带和亚热带生态区，珊瑚礁总面积为188,362平方公里，Asharq Al-Awsat报道。

海洋变暖被称为主要威胁

该评估将气候变化称为全球珊瑚礁面临的最持续威胁。海洋升温和热浪是其退化的主要因素。被列入极度受威胁类别的包括澳大利亚的大堡礁、位于西太平洋和东南亚的珊瑚三角区、中美洲堡礁系统以及红海珊瑚礁。

当珊瑚礁生态系统崩溃时，硬珊瑚会消失，取而代之的是藻类、碎屑和海绵。因此，珊瑚礁将无法再维持由无脊椎动物和珊瑚礁鱼类组成的多样化生态系统，其中包括石斑鱼。

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珊瑚白化的后果

IUCN珊瑚礁全球生态系统红色名录评估的科学负责人米沙尔·古德卡表示，珊瑚礁遭到破坏的风险正在上升，但一些具有韧性的珊瑚生态系统可能得以保存。据他所说，珊瑚此前已展现出在大规模白化事件后恢复的能力。

IUCN发表在《自然》杂志上的另一项研究发现，近44%的造礁珊瑚物种因气候变化而面临更高的灭绝风险。另一项调查记录到，84%的海洋珊瑚礁出现了有害珊瑚白化，这是有记录以来规模最大的一次。

专家强调，保护珊瑚礁需要减少排放、降低污染、限制过度捕捞和沿海开发。可能的措施还包括保护和恢复生态系统，以及采用新技术修复珊瑚。

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