МСОП: 96% мілководних рифів під загрозою зникнення до 2075 року — Asharq Al-Awsat

На полях конференції ООН з біорізноманіття у Вірменії Міжнародний союз охорони природи повідомив, що 96% систем мілководних коралових рифів уже перебувають під критичною загрозою та можуть зникнути до 2075 року. Глобальна оцінка охопила 127 тропічних і субтропічних екорегіонів із загальною площею рифів 188 362 квадратні кілометри, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Потепління океану назвали головною загрозою

В оцінці зміну клімату назвали найбільш послідовною загрозою для коралових рифів у світі. Основними чинниками їхнього занепаду є нагрівання океану та хвилі спеки. До категорії критично загрожених віднесли, зокрема, Великий Бар'єрний риф в Австралії, Кораловий трикутник у західній частині Тихого океану та Південно-Східній Азії, Мезоамериканську бар'єрну рифову систему та рифи Червоного моря.

Коли рифова екосистема руйнується, тверді корали зникають, а їхнє місце займають водорості, уламки та губки. Унаслідок цього риф уже не може підтримувати різноманітну екосистему, до якої належать безхребетні та рифові риби, зокрема групери.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Наслідки знебарвлення коралів

Науковий керівник оцінки глобального Червоного списку екосистем коралових рифів МСОП Мішал Гудка заявив, що ризик руйнування рифів зростає, однак окремі стійкі коралові екосистеми можуть зберегтися. За його словами, корали вже демонстрували здатність відновлюватися після масштабних епізодів знебарвлення.

Інше дослідження МСОП, опубліковане в журналі Nature, встановило, що майже 44% видів коралів, які формують рифи, мають підвищений ризик вимирання через зміну клімату. Ще одне опитування зафіксувало шкідливе знебарвлення коралів на 84% океанічних рифів — наймасштабніше за весь час спостережень.

Експерти наголошують, що для збереження рифів необхідні скорочення викидів, зменшення забруднення, обмеження надмірного вилову риби та прибережної забудови. Також серед можливих заходів назвали захист і відновлення екосистем, а також застосування нових технологій для відновлення коралів.

Читай нас у