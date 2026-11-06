Президент США Дональд Трамп заявил в Овальном кабинете, что может принять решение о дальнейших действиях против Ирана, в том числе об уничтожении остальной части страны. По данным Interia, он сказал, что США находятся в Иране уже семь месяцев и контролируют всё, что хотели контролировать.

Трамп заявил, что теперь США должны определиться, двигаться ли дальше, чтобы окончательно завершить ситуацию и не допустить её повторения. По его мнению, восстановление Ирана займёт 25 лет. Президент США добавил, что предпочёл бы не разрушать остальную часть страны, однако может быть вынужден это сделать.

Хегсет сохранит должность

Трамп также повторил, что глава Пентагона Пит Хегсет хорошо выполняет свою работу. Ранее в тот же день президент сообщил, что собеседники советуют ему уволить Хегсета, однако он намерен оставить его на должности.

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По информации CNN и The New York Times, на которую ссылается Interia, Хегсет был одним из наиболее активных сторонников удара по Ирану в администрации Трампа. Президент США ранее публично заявлял, что именно Хегсет первым высказался за удар, чтобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

Переговоры по ядерной программе

Трамп также высказался о возможном возобновлении переговоров по иранской ядерной программе, заявив, что Иран ничего не делает без согласия США. В то же время глава иранских служб безопасности Мохсен Резаи на этой неделе заявил, что Тегеран не начнёт переговоры по ядерной программе, пока Вашингтон не согласится на требования Ирана.

Как пишет The New York Times, в неофициальных контактах Иран демонстрирует большую открытость к обсуждению этого вопроса. По данным издания, Тегеран анализирует предложения посредников, которые могут повлиять на будущее его ядерной программы. Одним из главных предметов разногласий остаётся судьба запасов Ирана высокообогащённого урана.

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