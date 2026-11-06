美国总统唐纳德·特朗普在椭圆形办公室表示，他可能会就针对伊朗的进一步行动作出决定，其中包括摧毁该国剩余部分。据Interia报道，他称美国已在伊朗待了七个月，并控制了想要控制的一切。

特朗普表示，美国现在必须决定是否继续推进，以彻底结束这一局面并防止其再次发生。在他看来，重建伊朗将需要25年。这位美国总统补充说，他宁愿不摧毁该国剩余部分，但可能被迫这样做。

赫格塞思将保留职务

特朗普还重申，五角大楼负责人皮特·赫格塞思工作做得很好。当天早些时候，总统表示，有人建议他解雇赫格塞思，但他打算让其留任。

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据Interia援引CNN和《纽约时报》的消息，赫格塞思是特朗普政府中最积极支持打击伊朗的人士之一。美国总统此前曾公开表示，正是赫格塞思最先支持发动打击，以防止德黑兰获得核武器。

有关核计划的谈判

特朗普还谈及可能重启有关伊朗核计划的谈判，称伊朗未经美国同意什么都不做。与此同时，伊朗安全部门负责人穆赫辛·礼萨伊本周表示，在华盛顿同意伊朗的要求之前，德黑兰不会启动有关核计划的谈判。

《纽约时报》写道，在非正式接触中，伊朗对讨论这一问题表现出更大的开放性。据该报报道，德黑兰正在分析调解人提出的建议，这些建议可能影响其核计划的未来。主要分歧之一仍然是伊朗高浓缩铀库存的命运。

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