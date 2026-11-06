Prezydent USA Donald Trump oświadczył w Gabinecie Owalnym, że może podjąć decyzję o dalszych działaniach przeciwko Iranowi, w tym o zniszczeniu reszty kraju. Jak podaje Interia, powiedział, że USA są w Iranie od siedmiu miesięcy i kontrolują wszystko, co chciały kontrolować.

Trump oświadczył, że USA muszą teraz zdecydować, czy posunąć się dalej, aby ostatecznie zakończyć sytuację i nie dopuścić do jej powtórzenia. Jego zdaniem odbudowa Iranu zajmie 25 lat. Prezydent USA dodał, że wolałby nie niszczyć reszty kraju, jednak może być zmuszony to zrobić.

Hegseth zachowa stanowisko

Trump powtórzył również, że szef Pentagonu Pete Hegseth dobrze wykonuje swoją pracę. Wcześniej tego samego dnia prezydent poinformował, że rozmówcy radzą mu zwolnić Hegsetha, jednak zamierza pozostawić go na stanowisku.

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Według CNN i „The New York Times”, na które powołuje się Interia, Hegseth był jednym z najbardziej aktywnych zwolenników uderzenia na Iran w administracji Trumpa. Prezydent USA wcześniej publicznie oświadczył, że to właśnie Hegseth jako pierwszy opowiedział się za uderzeniem, aby nie dopuścić do zdobycia przez Teheran broni jądrowej.

Negocjacje w sprawie programu nuklearnego

Trump wypowiedział się także na temat możliwego wznowienia negocjacji dotyczących irańskiego programu nuklearnego, oświadczając, że Iran niczego nie robi bez zgody USA. Jednocześnie szef irańskich służb bezpieczeństwa Mohsen Rezaei oświadczył w tym tygodniu, że Teheran nie rozpocznie negocjacji w sprawie programu nuklearnego, dopóki Waszyngton nie zgodzi się na żądania Iranu.

Jak pisze „The New York Times”, Iran w nieoficjalnych kontaktach wykazuje większą otwartość na dyskusję w tej sprawie. Według gazety Teheran analizuje propozycje mediatorów, które mogą wpłynąć na przyszłość jego programu nuklearnego. Jednym z głównych przedmiotów sporu pozostaje los irańskich zapasów wysoko wzbogaconego uranu.

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