Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że produkty spożywcze z kannabidiolem (CBD) nie mogą być certyfikowane jako ekologiczne bez uprzedniego zezwolenia na ich sprzedaż w UE. Oznakowanie ekologiczne mogłoby wprowadzać kupujących w błąd, stwarzając wrażenie, że taki produkt został już dopuszczony do sprzedaży, informuje Deutsche Welle.

CBD jest uznawane za nową żywność

Kannabidiol jest związkiem zawartym w konopiach; zazwyczaj pozyskuje się go z konopi o niskiej zawartości tetrahydrokannabinolu (THC). W przeciwieństwie do THC CBD nie wywołuje efektu psychoaktywnego. Jest sprzedawany między innymi w postaci olejów, kapsułek i żelków jako składnik wspierający dobre samopoczucie.

Komisja Europejska klasyfikuje CBD jako nową żywność, czyli taką, która nie była spożywana w UE w znaczących ilościach przed 15 maja 1997 roku. Legalna sprzedaż takich produktów wymaga oceny bezpieczeństwa i zezwolenia. Trybunał zaznaczył, że kannabidiol nie otrzymał jeszcze takiego zezwolenia, ale nie stwierdził, że jest niebezpieczny.

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Spór powstał we Francji

Trybunał podkreślił, że przestrzeganie norm produkcji ekologicznej nie znosi wymogu uzyskania zezwolenia na sprzedaż. Zdaniem trybunału certyfikacja sprzyja promowaniu produktu i kształtuje u konsumentów pozytywne wyobrażenie o jego jakości i zatwierdzeniu. Ograniczenie dotyczy również produktów przeznaczonych na eksport poza UE.

Orzeczenie dotyczy żywności na bazie CBD lub produktów wzbogaconych CBD, które nie mają zezwolenia na rynku Unii Europejskiej. Nie obejmuje ono wszystkich produktów spożywczych z konopi: nasiona konopi i zwykły olej konopny mogą być sprzedawane i certyfikowane jako ekologiczne, jeśli spełniają ustalone normy.

Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE po tym, jak francuski regulator rolnictwa ekologicznego INAO zakazał jednostkom certyfikującym uznawania za ekologiczne produktów opartych na CBD lub zawierających CBD. Branżowe stowarzyszenie producentów konopi zaskarżyło tę decyzję do Rady Stanu Francji, która zwróciła się do sądu UE o wyjaśnienie. Francuski sąd musi teraz rozstrzygnąć spór z uwzględnieniem tej interpretacji.

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