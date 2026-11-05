W Indian Wells WTA przeprosiła tenisistki i ich zespoły za aktywne mikrofony podczas treningu przed WTA Finals. Jak informuje Interia Sport, rozmowa Jessiki Peguli z jej trenerem po sparingu z Mirrą Andriejewą została nagrana przez aktywne mikrofony.

Rozmowa po sparingu

Pegula i Andriejewa odbyły wspólny trening, ponieważ podczas WTA Finals mają grać w różnych grupach. Według publikacji, podczas sparingu Andriejewa emocjonalnie reagowała na nieudane uderzenia i ostro zachowywała się wobec swojej trenerki, Conchity Martinez.

Po treningu Pegula omówiła zachowanie rosyjskiej tenisistki ze swoim trenerem. Amerykanka, według Interia Sport, uznała tenisowe umiejętności Andriejewej, jednak stwierdziła, że powinna dorosnąć i lepiej radzić sobie z emocjami. Pegula krytycznie wypowiedziała się również o reakcji Martinez na zachowanie jej podopiecznej.

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Stanowisko WTA

W oświadczeniu opublikowanym tego samego dnia w mediach społecznościowych WTA wzięła na siebie pełną odpowiedzialność za niepoinformowanie zawodniczek i ich zespołów o włączonych mikrofonach. Organizacja wyjaśniła, że sprzęt zainstalowano w celu transmitowania treningów dla kibiców, i przeprosiła za niezapewnienie odpowiedniego poinformowania tenisistek i trenerów.

Turniej kończący sezon, WTA Finals, zaplanowano w Indian Wells na 8–15 listopada. W gronie uczestniczek znalazły się Jelena Rybakina, Aryna Sabalenka, Mirra Andriejewa, Coco Gauff, Jessica Pegula, Elina Switolina, Karolina Muchova i Linda Noskova.

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