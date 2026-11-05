Учёные Университета Бергена в Норвегии зафиксировали изменение цвета воды вблизи Большого тихоокеанского мусорного пятна. Анализ спутниковых наблюдений за 2002–2022 годы показал статистически значимое усиление яркости океана в синем и зелёном диапазонах длин волн, создающее постепенный голубовато-зелёный оттенок. Как сообщает ScienceAlert, такой сигнал может соответствовать оптическим свойствам микропластика.

Спутниковый сигнал

Большое тихоокеанское мусорное пятно находится в системе круговых океанических течений в северной части Тихого океана, где накапливается пластиковый мусор. Это не сплошная масса отходов, а рассеянное скопление пластика, которое течения переносят и концентрируют.

Исследователи Шея Читем, Дэниел Кестнер и Берге Хамре сначала изучали в лаборатории, как фрагменты микропластика поглощают и рассеивают свет в морской воде. Моделирование показало, что при концентрациях, потенциально присутствующих в районе мусорного пятна, пластик может создавать оптический эффект, доступный для спутниковых наблюдений.

Микропластик обычно почти не поглощает свет в видимом спектре, но интенсивно его рассеивает. Поэтому вода может становиться ярче одновременно в синем и зелёном диапазонах. Фитопланктон и растворённое органическое вещество изменяют цвет воды иначе, а измерения на соседней исследовательской станции показали стабильный характер выпадения минеральной пыли на протяжении периода наблюдений.

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Необходимы измерения на месте

Авторы работы подчёркивают, что спутниковые данные не доказывают окончательно, что причиной изменения цвета стал именно микропластик. По их расчётам, в относительно редких случаях подобный сигнал могут создавать определённые сочетания естественных изменений состава морской воды. Для проверки вывода необходимы измерения оптических свойств проб воды непосредственно в районе мусорного пятна и оценка концентрации микропластика.

Согласно оценке исследования 2018 года, мусорное пятно содержало примерно 1,8 триллиона фрагментов пластика общей массой около 79 тысяч метрических тонн. Значительную часть массы составляет брошенное рыболовное снаряжение. В то же время микропластик составляет ориентировочно 94% фрагментов по количеству, хотя на него приходится лишь около 8% массы мусора.

Учёные отметили, что крупные пластиковые отходы можно удалять во время очистки, тогда как удаление микропластика из толщи воды, особенно мельчайших частиц, практически невозможно. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

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