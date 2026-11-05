挪威卑尔根大学的科学家发现，大太平洋垃圾带附近的海水颜色发生了变化。对2002年至2022年卫星观测数据的分析显示，海洋在蓝色和绿色波长范围内的亮度出现了具有统计学意义的增强，形成逐渐显现的蓝绿色调。正如ScienceAlert报道的那样，这一信号可能与微塑料的光学特性相符。

卫星信号

大太平洋垃圾带位于北太平洋环流系统中，塑料垃圾在那里聚集。它并非一整块固体废弃物，而是由洋流输送并聚集的分散塑料聚集区。

研究人员谢娅·奇塔姆、丹尼尔·凯斯特纳和贝尔耶·哈姆雷首先在实验室中研究了微塑料碎片如何在海水中吸收和散射光线。建模显示，在垃圾带区域可能存在的浓度下，塑料能够产生可由卫星观测到的光学效应。

微塑料通常在可见光谱中几乎不吸收光线，但会强烈散射光线。因此，海水可能在蓝色和绿色范围内同时变得更亮。浮游植物和溶解有机物会以不同方式改变水的颜色，而邻近研究站的测量表明，在整个观测期间矿物尘埃沉降的特征保持稳定。

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需要进行现场测量

研究作者强调，卫星数据并不能最终证明微塑料正是导致颜色变化的原因。根据他们的计算，在相对罕见的情况下，海水成分自然变化的某些组合也可能产生类似信号。为验证这一结论，需要直接在垃圾带区域测量水样的光学特性，并评估微塑料浓度。

根据2018年一项研究的估计，该垃圾带约含有1.8万亿个塑料碎片，总质量约为7.9万公吨。其中相当大一部分质量来自被遗弃的渔具。与此同时，按数量计算，微塑料估计占碎片总数的94%，但其质量仅约占垃圾总质量的8%。

科学家指出，大型塑料废弃物可在清理过程中被移除，而从水体中清除微塑料，尤其是最小的颗粒，实际上是不可能的。该研究发表在《Communications Earth & Environment》期刊上。

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