Naukowcy z Uniwersytetu w Bergen w Norwegii wykryli zmianę koloru wody w pobliżu Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci. Analiza obserwacji satelitarnych z lat 2002–2022 wykazała statystycznie istotny wzrost jasności oceanu w zakresie długości fal niebieskich i zielonych, tworzący stopniowy niebiesko-zielony odcień. Jak informuje ScienceAlert, taki sygnał może odpowiadać właściwościom optycznym mikroplastiku.

Sygnał satelitarny

Wielka Pacyficzna Plama Śmieci znajduje się w systemie kolistych prądów oceanicznych na północnym Pacyfiku, gdzie gromadzą się plastikowe odpady. Nie jest to zwarta masa odpadów, lecz rozproszone skupisko plastiku, które prądy przenoszą i koncentrują.

Badacze Shea Cheatham, Daniel Kestner i Berge Hamre najpierw badali w laboratorium, jak fragmenty mikroplastiku pochłaniają i rozpraszają światło w wodzie morskiej. Modelowanie wykazało, że przy stężeniach potencjalnie występujących w obszarze plamy śmieci plastik może wywoływać efekt optyczny wykrywalny przez obserwacje satelitarne.

Mikroplastik zazwyczaj prawie nie pochłania światła w widzialnym spektrum, lecz intensywnie je rozprasza. Dlatego woda może stawać się jaśniejsza jednocześnie w zakresie niebieskim i zielonym. Fitoplankton i rozpuszczona materia organiczna zmieniają kolor wody inaczej, a pomiary na pobliskiej stacji badawczej wykazały stabilny charakter osadzania się pyłu mineralnego w całym okresie obserwacji.

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Potrzebne są pomiary na miejscu

Autorzy pracy podkreślają, że dane satelitarne nie dowodzą ostatecznie, iż przyczyną zmiany koloru był właśnie mikroplastik. Według ich obliczeń podobny sygnał mogą w stosunkowo rzadkich przypadkach tworzyć określone kombinacje naturalnych zmian składu wody morskiej. Aby zweryfikować wniosek, potrzebne są pomiary właściwości optycznych próbek wody bezpośrednio w rejonie plamy śmieci oraz ocena stężenia mikroplastiku.

Według szacunków badania z 2018 roku plama śmieci zawierała około 1,8 biliona fragmentów plastiku o łącznej masie około 79 tys. ton metrycznych. Znaczną część masy stanowi porzucony sprzęt rybacki. Jednocześnie mikroplastik stanowi szacunkowo 94% fragmentów pod względem liczby, choć przypada na niego tylko około 8% masy odpadów.

Naukowcy zaznaczyli, że duże odpady plastikowe można usuwać podczas oczyszczania, podczas gdy usunięcie mikroplastiku z toni wodnej, zwłaszcza najmniejszych cząstek, jest praktycznie niemożliwe. Badanie opublikowano w czasopiśmie Communications Earth & Environment.

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