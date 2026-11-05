В Германии министр внутренних дел земли Гессен Роман Позек предложил запретить дальнейшие протесты Gen Z после беспорядков, произошедших после демонстраций 31 октября. Как сообщает Deutsche Welle, во Франкфурте после акции произошли уличные столкновения, в результате которых пострадали более 100 полицейских, один из них — тяжело. Также были повреждены и разграблены магазины. Ситуация обострилась также в Кёльне, Гамбурге и Берлине.

Предложение о запрете акций

Комментируя акции, запланированные на 20 ноября, Позек заявил, что право на собрания является ценным, однако общественное спокойствие не менее важно. По его словам, во время демонстраций происходили масштабные нападения на полицию, а организаторы не контролировали собрания.

Организаторы протестов отвергли эти обвинения и сразу дистанцировались от насилия. До беспорядков десятки тысяч молодых людей вышли на преимущественно мирные демонстрации по всей стране. Инициатива Gen Z regelt призвала участников говорить об опасениях относительно будущего, требовать лучших возможностей для образования, доступного жилья и более активных действий в сфере климата.

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Спор об ответственности

Федеральный министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что мирные вечерние демонстрации были захвачены насильственными левыми группами и мигрантскими хулиганами. Канцлер Фридрих Мерц поддержал оценку министра, сославшись на наблюдения следственных органов и экстренных служб, работавших на месте.

В то же время министр обороны Борис Писториус раскритиковал формулировку о мигрантских группах. Он задался вопросом, относится ли она также к гражданам Германии, чьи семьи живут в стране уже в третьем поколении. Уполномоченная федерального правительства по вопросам интеграции Натали Павлик подчеркнула, что обобщения в отношении людей с миграционным происхождением являются слишком упрощённым подходом, хотя виновные в насилии должны быть наказаны.

Министр по делам семьи и образования Карин Прин заявила, что необходимо исследовать причины насильственного поведения, не разжигая вражду. По данным Федерального статистического ведомства Германии, миграционное происхождение имеют около 31% населения страны, а во Франкфурте этот показатель превышает 50%.

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