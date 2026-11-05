德国黑森州内政部长罗曼·波泽克提议，在10月31日示威活动后发生骚乱后，禁止进一步举行Gen Z抗议活动。正如德国之声报道，法兰克福在活动结束后发生街头冲突，造成100多名警察受伤，其中一人伤势严重。商店也遭到破坏和抢劫。科隆、汉堡和柏林的局势也升级。

禁止集会的提议

在评论计划于11月20日举行的活动时，波泽克表示，集会权十分宝贵，但社会安宁同样重要。据他称，示威期间发生了大规模袭警事件，而组织者未能控制集会。

抗议活动组织者驳回了这些指控，并立即与暴力行为划清界限。在骚乱发生前，数万名年轻人在全国各地参加了大多和平的示威活动。Gen Z regelt倡议呼吁参与者表达对未来的担忧，要求获得更好的教育机会、可负担住房以及采取更积极的气候行动。

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关于责任的争议

德国联邦内政部长亚历山大·多布林特表示，原本和平的晚间示威活动被暴力左翼团体和移民流氓劫持。总理弗里德里希·默茨支持该部长的评估，并援引了在现场工作的调查机构和紧急服务部门的观察结果。

与此同时，国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯批评了有关移民群体的表述。他质疑，这是否也涉及那些家族已在德国生活至第三代的德国公民。联邦政府融合事务专员娜塔莉·帕夫利克强调，对具有移民背景的人作出概括是一种过于简单化的做法，尽管实施暴力者必须受到惩罚。

家庭和教育部长卡琳·普里恩表示，必须研究暴力行为的原因，同时不煽动敌意。根据德国联邦统计局的数据，该国约31%的人口具有移民背景，而法兰克福这一比例超过50%。

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