Ким Мин Сок извинился за заявления о Синчхонджи — Korea Herald

В Южной Корее лидер правящей Демократической партии Ким Мин Сок публично извинился за свои заявления о возможном влиянии последователей Церкви Иисуса Синчхонджи на выборы партийного руководства. Внутреннее расследование партии не выявило доказательств в поддержку этих утверждений, сообщает Korea Herald.

Внутренняя проверка

Ранее на этой неделе Ким уже извинился на закрытой партийной встрече. В пятницу он повторил извинения во время заседания верховного совета Демократической партии, обратившись к партийцам и людям, которых могли затронуть его заявления о вмешательстве религии в политику во время последнего партийного съезда.

Политик заявил, что сосредоточится на сплочении партии и улучшении благосостояния людей. Он также сказал, что вопрос будет рассмотрен в рамках внутренних партийных процедур.

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Предыдущие заявления и реакция

В июле Ким утверждал, что законодатели, не поддерживающие президента Ли Чжэ Мёна, якобы тайно сговорились с религиозной организацией, чтобы ее последователи массово вступали в Демократическую партию. По его версии, это могло повлиять на результат выборов партийного руководства 17 августа. Эти заявления широко расценивали как направленные против бывшего лидера партии Чон Чхон Рэ.

Чон и близкие к нему депутаты назвали утверждения Кима безосновательными и политически мотивированными. Оппозиционная Партия народной власти призвала к совместному расследованию прокуратуры и полиции, сославшись на предыдущую проверку аналогичных обвинений в массовом привлечении членов Синчхонджи. По ее результатам, около 56 тысяч членов церкви были вынуждены вступить в Партию народной власти.

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