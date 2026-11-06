Kim Min-seok przeprosił za wypowiedzi o Sinczondżi — Korea Herald

W Korei Południowej lider rządzącej Partii Demokratycznej Kim Min-seok publicznie przeprosił za swoje wypowiedzi dotyczące możliwego wpływu wyznawców Kościoła Jezusa Sinczondżi na wybory władz partii. Wewnętrzne dochodzenie partyjne nie znalazło dowodów na poparcie tych twierdzeń, informuje Korea Herald.

Wewnętrzna kontrola

Na początku tego tygodnia Kim już przeprosił podczas zamkniętego spotkania partyjnego. W piątek ponowił przeprosiny podczas posiedzenia rady najwyższej Partii Demokratycznej, zwracając się do działaczy partii i osób, które mogły zostać dotknięte jego wypowiedziami o ingerencji religii w politykę podczas ostatniego zjazdu partyjnego.

Polityk oświadczył, że skupi się na zjednoczeniu partii i poprawie dobrobytu ludzi. Powiedział również, że sprawa zostanie rozpatrzona w ramach wewnętrznych procedur partyjnych.

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Wcześniejsze wypowiedzi i reakcja

W lipcu Kim twierdził, że parlamentarzyści, którzy nie popierają prezydenta Lee Jae-myunga, mieli potajemnie zmówić się z organizacją religijną, aby jej wyznawcy masowo wstępowali do Partii Demokratycznej. Według jego wersji mogło to wpłynąć na wynik wyborów władz partii 17 sierpnia. Wypowiedzi te powszechnie uznawano za wymierzone w byłego lidera partii Junga Chung-rae.

Jung i bliscy mu parlamentarzyści nazwali twierdzenia Kima bezpodstawnymi i motywowanymi politycznie. Opozycyjna Partia Władzy Ludu wezwała do wspólnego śledztwa prokuratury i policji, powołując się na wcześniejszą kontrolę podobnych zarzutów dotyczących masowego pozyskiwania członków Sinczondżi. W jej wyniku ustalono, że około 56 tysięcy członków kościoła zostało zmuszonych do wstąpienia do Partii Władzy Ludu.

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