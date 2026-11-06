W Polsce Koalicja Obywatelska mogłaby zdobyć 28,1% głosów w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyły się na początku listopada. Za nią znalazłyby się Prawo i Sprawiedliwość (PiS) z poparciem 15,8% oraz Konfederacja z wynikiem 15,4%, podaje RMF24, powołując się na badanie Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS.

Pięć partii mogłoby wejść do Sejmu

Zgodnie z sondażem 5-procentowy próg wyborczy przekroczyłyby także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 7,8% oraz Nowa Lewica z wynikiem 5,9%. Pozostałe siły polityczne nie uzyskałyby 5% głosów niezbędnych do wejścia do Sejmu.

Partia Razem otrzymałaby 3,4%, Rozwój Plus — 2,8%, Polskie Stronnictwo Ludowe — 1,8%, Polska 2050 — 1,1%, a Unia Centrum — 0,2%. Kolejne 1,7% uczestników, którzy zadeklarowali gotowość do głosowania, wybrałoby inne partie. Niezdecydowanych było 14,2% ankietowanych, a 1,8% odmówiło odpowiedzi na pytanie o preferencje polityczne.

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Dynamika poparcia i metodologia

W porównaniu z poprzednim miesiącem poparcie dla Koalicji Obywatelskiej spadło o 0,5 punktu procentowego, a dla PiS — o 2,4 punktu procentowego. Jednocześnie Konfederacja zyskała 2,6 punktu procentowego. Największy wzrost odnotowała Nowa Lewica — o 2,9 punktu procentowego.

Udział w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 77,7% respondentów — o 3,7 punktu procentowego więcej niż miesiąc wcześniej. CBOS powiązał wzrost zainteresowania wyborami z ostatnimi wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego, które, według oceny centrum, zwiększyły napięcie polityczne. Badanie przeprowadzono od 2 do 4 listopada wśród 1 000 pełnoletnich mieszkańców Polski metodą wywiadów telefonicznych CATI (80%) oraz ankiety internetowej CAWI (20%); dane ważono.

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